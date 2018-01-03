Сбербанк: Россиян по-прежнему беспокоит инфляция, несмотря на ее рекордно низкий уровень

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Россиян продолжает беспокоить инфляция, несмотря на ее рекордно низкий показатель в 2,6%; другими причинами для беспокойства являются коррупция и безработица, следует из сообщения пресс-службы Сбербанка SBER по результатам исследования потребительских настроений четвертого квартала 2017 года.

"Сбербанк КИБ" опубликовал обзор "Потребительский индекс Иванова", в котором анализируются тенденции в расходах, сбережениях и потребительском поведении граждан. Обзор основан на итогах опроса 2300 граждан в возрасте 18-65 лет.

"Тремя главными причинами для беспокойства остаются коррупция (отметили 64% опрошенных), безработица (55%) и инфляция (48%). Последний фактор по-прежнему беспокоит многих респондентов, несмотря на рекордно низкие официально публикуемые темпы инфляции в 2,6% (2,5% в 2017 году, по данным Росстата - ред.). Обеспокоенность курсом рубля высказали лишь 18% Ивановых, как и по итогам предыдущего опроса", - говорится в исследовании.

Доля "Ивановых", которые стремились сэкономить на товарах повседневного спроса за предшествовавшие два-три месяца, в четвертом квартале 2017 года снизилась на 3 процентных пункта по сравнению с третьим кварталом 2017 года - до 65%. Это, подчеркивают аналитики, самый низкий уровень за период с 2014 года. А около 55% "Ивановых" даже заявили о готовности платить больше в случае подорожания продуктов питания.

Принятие решения о покупке стало меньше зависеть от цен, качество стало более важным фактором, подчеркивается в исследовании. Так, около 51% опрошенных готово приобрести более дорогую продукцию более высокого качества по разумной цене. При этом доля опрошенных, которые приходят в магазины только ради промоакций, снизилась за четвертый квартал на 2 процентных пункта, до 60%.

В то же время зарплата, по данным опроса, в четвертом квартале увеличилась на 4,9%, что ниже темпов роста, зафиксированных Росстатом (7,9%). В случае увеличения зарплаты "Ивановы" планируют потратить на еду 20% прибавки (из текущих расходов на еду уходит 39%), 15% - на одежду и товары для дома (на эту категорию приходится 16% текущих доходов), а 13% - отложить (сейчас это 7%).