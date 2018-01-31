"Домодедово" планирует со 2 февраля road show 5-летних евробондов в долларах

МОСКВА, 31 янв - ПРАЙМ. Московский аэропорт "Домодедово" планирует провести со 2 февраля презентацию (road show) еврооблигаций, номинированных в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, встречи с инвесторами пройдут в России и Европе. В зависимости от рыночных условий компания может разместить бумаги с погашением через пять лет. Организаторами выступят Credit Suisse, Raiffeisen Bank International, Societe Generale CIB и UBS.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал так называемый "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели, в том числе основной владелец "Домодедово" Дмитрий Каменщик.

Компания в проспекте к выпуску евробондов предупредила инвесторов, что хоть включение любого лица (или членов его семьи), аффилированного с группой, в этот список и не ведет за собой автоматического введения санкций в отношении него или группы, но это может найти негативное отражение в цене бумаги на вторичных торгах.

В настоящее время в обращении у "Домодедово" находятся два выпуска евробондов - на 350 миллионов долларов с погашением в 2021 году и на 221,5 миллиона долларов с погашением в 2018 году.

Московский аэропорт "Домодедово" - одна из крупнейших воздушных гаваней России. Пассажиропоток аэропорта в 2017 году увеличился на 7,6% по сравнению с предыдущим годом и составил 30,7 миллиона человек. Грузопоток за 2017 год увеличился на 4,4% и составил 148,477 тысячи тонн.