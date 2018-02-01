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Фридман считает, что его имя в "кремлевском списке" вряд ли поможет бизнесу "Альфа-групп"


Компании / Финансы

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Председатель набсовета консорциума "Альфа-групп" Михаил Фридман полагает, что его попадание в "кремлевский список" вряд ли будет положительно сказываться на развитии бизнеса группы.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели — всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA), который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

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Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".

"Насколько это повлияет на дальнейшую деятельность, на Х5 (Retail group – ред.) и всех остальных бизнесов, которыми мы занимаемся, сказать очень трудно на сегодняшний день, конечно, вряд ли это сильно поспособствует, исходя из санкционной политики Соединенных Штатов", - сказал Фридман.

"С другой стороны, нам представляется, и мы всегда достаточно открыто исповедовали свои взгляды, в том смысле, что бизнес в максимальной степени на наш взгляд должен дистанцироваться от политики", - добавил он. Фридман отметил, что "хотя я, безусловно, верю в то, что справедливость в конечном итоге, восторжествует, тем не менее, все может быть".

"Будем надеяться на лучшее и со своей стороны прилагать все усилия, чтобы те политические проблемы, которые существуют, отражались на нас, на наших покупателях и на наших инвесторах в минимальной степени. Сделаем все от нас зависящее, ну а там жизнь покажет", - заключил миллиардер.

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