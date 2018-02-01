Объем незаконного вывода средств из РФ в 2017 году упал в 2,4 раза

ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 1 фев - ПРАЙМ. Объем незаконного вывода средств из России в 2017 году упал в 2,4 раза - до 78 миллиардов рублей, заявил заместитель председателя Банка России Дмитрий Скобелкин.

"По предварительным оценкам, за 2017 год объем вывода денежных средств за рубеж клиентами кредитных организаций сократился в 2,4 раза и составил около 80 миллиардов рублей. Обналичивание в банковском секторе сократилось в 1,6 раза", - заявил он в рамках встречи руководителей Банка России с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.

По его словам, в абсолютных цифрах в 2016 году объем незаконного вывода средств за рубеж составил чуть больше 180 миллиардов рублей, в 2017 году - 78 миллиардов рублей, объем обналичивания - 522 миллиарда рублей в 2016 году против 324 миллиардов рублей в 2017 году.

"В целом за пять лет незаконный вывод снижен в 20 раз, обналичиваний - более чем в 3,5 раза", - заявил он.