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Регулятор Швейцарии запретил "дочке" Газпромбанка привлекать частных клиентов


Компании / Финансы / Банки
  • *Флаг Швейцарии
    © fotolia.com, Mikael Lever

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Швейцарский регулятор финансовых рынков Finma по итогам проверки запретил местному подразделению Газпромбанка привлекать частных клиентов в связи с недостатками в системе борьбы с отмыванием доходов, говорится в заявлении регулятора.

Выявленные нарушения относятся к 2006-2016 годам. Расследование было завершено в январе 2018 года в контексте "панамского досье".

Запрет регулятора останется в силе до дальнейшего уведомления. При этом Finma назначит в Gazprombank (Switzerland) внешнего аудитора, под контролем которого банк будет вносить изменения в свою систему противодействия отмыванию денег.

Швейцарская "дочка" Газромбанка со своей стороны уже заявила, что принимает решение регулятора и планирует мероприятия по совершенствованию организационной работы, управления рисками и внутреннего контроля.

"Банк принимает решение Finma от 26 января 2018 года, Меры Finma относятся исключительно к частным клиентам банка, а также учитывают, что найденные изъяны относятся в значительной степени ко времени до приобретения банка главным офисом банка в Москве (Gazprombank (JSC), Moscow) в 2009 году и до его ребрендинга в Gazprombank (Switzerland)", - говорится в заявлении "дочки" Газпромбанка.

Источник, близкий к руководству Gazprombank (Switzerland) сообщил, что запрет со стороны швейцарского регулятора на привлечение подразделением Газпромбанка новых клиентов не затрагивает его основного бизнеса в стране.

"Gazprombank (Switzerland) занимается корпоративным бизнесом, включая торговое и экспортное финансирование, расчеты и прочее. Операции с физическими лицами абсолютно минимальны, составляют менее 1% бизнеса (доходов)", - сказал собеседник агентства.

"При этом запрет на привлечение новых клиентов касается только физических лиц, то есть не затрагивает основного бизнеса подразделения банка. Кроме того, не было наложено штрафов, нет ограничений на ведение основного (корпоративного) бизнеса, нет негативных персональных последствий", - добавил источник.

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