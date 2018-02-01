Капитал Промсвязьбанка по итогам декабря стал отрицательным

МОСКВА, 1 фев - ПРАЙМ. Капитал санируемого Промсвязьбанка PSBR по итогам декабря снизился на 282,9 миллиарда рублей, составив отрицательную величину - минус 121,569 миллиарда рублей на 1 января, свидетельствует отчетность банка по РСБУ, опубликованная на сайте ЦБ.

На 1 декабря собственные средства Промсвязьбанка составляли 161,4 миллиарда рублей. S&P может повысить рейтинг Промсвязьбанка

С середины декабря прошлого года Промсвязьбанк проходит процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В рамках данного механизма ЦБ РФ становится основным владельцем оздоравливаемой кредитной организации. Регулятор в декабре оценивал объем докапитализации банка в 100-200 миллиардов рублей. Точный размер ЦБ еще уточняет.

В январе стало известно, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка. В собственность РФ Промсвязьбанк будет передан в течение первого квартала 2018 года, тогда же он будет докапитализирован.