Доля желающих вернуть в 2017 г государству ОФЗ для населения оказалась ниже 1%

МОСКВА, 2 фев ПРАЙМ. Облигации федераьлного займа (ОФЗ) для населения оказались интересным для россиян финансовым инструментом, желающих их вернуть государству и взять назад деньги набралось менее 1% за 2017 год, сообщил замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.

"Мы предложили населению финансовый инструмент среднего срока – трехлетний. И по результатам завершившегося года знаем, что желающих его вернуть государству, этот инструмент, и взять назад деньги набралось менее 1% от общего числа участников этого рынка, рынка ОФЗ для населения", - сказал Сторчак в интервью телеканалу "Россия 24".

Минфин в конце апреля прошлого года начал продажу ОФЗ для населения, дебютируя с трехлетним выпуском объемом 15 миллиардов рублей. Доходность новых облигаций, по плану министерства, должна быть выше, чем по банковским депозитам и по гособлигациям, которые уже находятся в обращении.

Доходность также зависит от срока владения бумагами — размер купона будет увеличиваться по мере приближения к сроку погашения облигаций. ОФЗ размещаются через отделения банка "ВТБ 24" и Сбербанка SBER. Цена размещения бумаг при запуске инструмента 26-28 апреля 2017 года составляла 100% от номинала, что соответствовало доходности 9,02-9,03% годовых.

С 6 июня Минфин предложил дополнительный выпуск ОФЗ для населения на 15 миллиардов рублей после продажи всех бумаг дебютного выпуска. Дополнительный выпуск имеет параметры, аналогичные установленным для основного выпуска, за исключением даты начала размещения облигаций. Кроме того, министерство начало размещение нового выпуска ОФЗ для населения на 15 миллиардов рублей 13 сентября 2017 года. ОФЗ предлагаются с погашением в сентябре 2020 года. Дата окончания размещения этих облигаций - 14 марта 2018 года.