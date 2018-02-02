ЦБ отозвал лицензии у двух столичных банков

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Центральный банк Российской Федерации со 2 февраля отозвал лицензии на осуществление банковских операций сразу у двух московских банков. Это "Расчетно-кредитный банк" (РКБ) и Партнеркапиталбанк.
Как отмечается в сообщениях Банка России, решение об отзыве лицензии у данных кредитных организаций было принято в связи с неисполнением требований законодательства страны и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Говоря о Партнеркапиталбанке, пресс-служба ЦБ сообщила, что во второй половине 2017 года кредитной организацией активно проводились сомнительные транзитные операции.
В оба банка назначена временная администрация, чьи полномочия будут длиться до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.
Полномочия действительных исполнительных органов банков приостановлены.
Оба банка являются участниками системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем, по которому предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика. Выплаты начнутся не позднее чем через 14 дней со дня отзыва лицензии регулятором.
По данным БИР Аналитик, на 1 ноября 2017 года Партнеркапиталбанк занимал 468 место в банковской системе РФ с активами в размере 1,26 млрд рублей, собственные средства составляли 517,4 млн рублей, вклады населения - 248,8 млн рублей. РКБ - 185 место в банковской системе РФ с активами в размере 15,4 млрд рублей, собственные средства составляли 5,6 млрд рублей, вклады населения - 3,4 млрд рублей.