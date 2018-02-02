ЦБ отозвал лицензии у двух столичных банков

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Центральный банк Российской Федерации со 2 февраля отозвал лицензии на осуществление банковских операций сразу у двух московских банков. Это "Расчетно-кредитный банк" (РКБ) и Партнеркапиталбанк.

Как отмечается в сообщениях Банка России, решение об отзыве лицензии у данных кредитных организаций было принято в связи с неисполнением требований законодательства страны и нормативных актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. ЦБ отозвал лицензию у Партнеркапиталбанка

Говоря о Партнеркапиталбанке, пресс-служба ЦБ сообщила, что во второй половине 2017 года кредитной организацией активно проводились сомнительные транзитные операции.

В оба банка назначена временная администрация, чьи полномочия будут длиться до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Полномочия действительных исполнительных органов банков приостановлены. ЦБ отозвал лицензию у банка РКБ

Оба банка являются участниками системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем, по которому предусмотрена выплата страхового возмещения вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн рублей на одного вкладчика. Выплаты начнутся не позднее чем через 14 дней со дня отзыва лицензии регулятором.

По данным БИР Аналитик, на 1 ноября 2017 года Партнеркапиталбанк занимал 468 место в банковской системе РФ с активами в размере 1,26 млрд рублей, собственные средства составляли 517,4 млн рублей, вклады населения - 248,8 млн рублей. РКБ - 185 место в банковской системе РФ с активами в размере 15,4 млрд рублей, собственные средства составляли 5,6 млрд рублей, вклады населения - 3,4 млрд рублей.