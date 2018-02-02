ЦБ в 2017 г штрафовал более 10 раз банки, в том числе из топ-30, за сомнительные операции

ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 2 фев - ПРАЙМ. Банк России в прошлом году накладывал более 10 раз крупные штрафы на банки, в том числе из топ-30, за проведение сомнительных операций, обсуждает с Росфинмониторингом увеличение штрафов для банков в десятки раз за проведение таких операций, сообщил журналистам зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

"Рассматривается вопрос об увеличении суммы штрафов, но должен быть баланс. Баланс ответственности и баланс загруженностям банков. Сейчас мы планируем с Росфинмониторингом несколько усовершенствовать системы обязательного контроля с точки зрения упрощения объёмов передачи информации, но мы повысим штрафы", - сказал Скобелкин в кулуарах встречи участников Ассоциации банков России с руководством ЦБ.

На вопрос о том, насколько могут повыситься штрафы, он предположил, что в десятки раз. Соответствующий законопроект ещё разрабатывается.

Он сообщил, что по итогам 2017 года было зафиксировано гораздо больше 10 случаев проведения банками, в том числе из топ-30, сомнительных операций на миллиарды рублей.

Он добавил, что ЦБ в настоящее время имеет право по закону штрафовать банки за подобные операции на 1% от уставного капитала.