FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ЦБ в 2017 г штрафовал более 10 раз банки, в том числе из топ-30, за сомнительные операции


Компании / Финансы / Банки

ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 2 фев - ПРАЙМ. Банк России в прошлом году накладывал более 10 раз крупные штрафы на банки, в том числе из топ-30, за проведение сомнительных операций, обсуждает с Росфинмониторингом увеличение штрафов для банков в десятки раз за проведение таких операций, сообщил журналистам зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

"Рассматривается вопрос об увеличении суммы штрафов, но должен быть баланс. Баланс ответственности и баланс загруженностям банков. Сейчас мы планируем с Росфинмониторингом несколько усовершенствовать системы обязательного контроля с точки зрения упрощения объёмов передачи информации, но мы повысим штрафы", - сказал Скобелкин в кулуарах встречи участников Ассоциации банков России с руководством ЦБ.

На вопрос о том, насколько могут повыситься штрафы, он предположил, что в десятки раз. Соответствующий законопроект ещё разрабатывается.

Он сообщил, что по итогам 2017 года было зафиксировано гораздо больше 10 случаев проведения банками, в том числе из топ-30, сомнительных операций на миллиарды рублей.

Он добавил, что ЦБ в настоящее время имеет право по закону штрафовать банки за подобные операции на 1% от уставного капитала.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ