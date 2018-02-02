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Набиуллина назвала причины, приводящие к краху банков в РФ


Компании / Финансы / Банки

ПАНСИОНАТ БОР, (Московская область), 2 фев - ПРАЙМ. Причины, приводящие к краху российских банков, лежат как в экономической области, так и в правоохранительной, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе встречи с участниками Ассоциации банков России.

"Основные проблемы, которые мы видим по опыту нашей надзорной деятельности и которые приводят к краху как малых, так и крупных кредитных организаций - их мы наблюдали и в банках, которые перешли на санацию через Фонд консолидации банковского сектора, - следующие: три основные причины экономического характера - занижение величины кредитного риска, занижение резервов на возможные потери, завышение стоимости залогов. Это первый класс причин", - сказала она.

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"Второе - это схемное формирование капитала. Мы начали с ним бороться, но тема до сих пор существует именно нарисованного, нереального капитала", - отметила Набиуллина.

Третьей причиной, приводящей к краху банков, глава ЦБ назвала финансирование проектов собственников. "Третье - это пресловутое финансирование бизнеса собственников. Мы видим, что часть банков, которые создавалась в 1990-е и начале 2000-е годы, создавалась как раз для того, чтобы собрать средства с клиентов, с рынка и финансировать бизнеса собственников этих банков. Неизбежно такая модель приводит к краху, поэтому мы за это направление активно взялись", - подчеркнула она и посоветовала банкам с такой моделью ускорить переход к нормальной рыночной бизнес-модели.

Наконец, глава регулятора отметила, что существуют и одиозные причины краха банков. "Конечно, есть причины, приводящие к краху банков, одиозные причины, которые находятся в правоохранительной области. Это вывод активов из кредитных организаций и фальсификация бухгалтерской отчетности, забалансовые вклады. Хотя таких случаев становится все меньше и меньше, но они встречаются. Поэтому мы не прекращаем свои усилия по совершенствованию законодательства и по активизации нашей работы с правоохранительными органами", - заключила глава регулятора.

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