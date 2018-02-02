"Дыра" в капитале банка Новопокровский составила 2,3 млрд руб

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Совокупная разница между величиной обязательств и активов татарстанского банка "Новопокровский", лишившегося лицензии 4 декабря, составила 2,3 миллиарда рублей, говорится в вестнике Банка России.

Активы банка по результатам обследования составили 5,02 миллиарда рублей, обязательства - 7,333 миллиарда рублей.

Банк России отозвал лицензию у банка с 4 декабря. "Новопокровский", по данным регулятора, не исполнял законодательство РФ, регулирующее банковскую деятельность, в том числе в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного представления информации и достоверности направлявшихся в уполномоченный орган сведений.

В декабре прошлого года Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сообщало, что выплаты вкладчикам лишившегося лицензии банка "Новопокровский" составят около 6,8 миллиарда рублей, их осуществят Россельхозбанк и Росбанк.

Согласно данным РИА Рейтинг, краснодарский банк "Новопокровский" на 1 ноября занимал 208-е место в банковской системе РФ с активами в 11,5 миллиарда рублей.