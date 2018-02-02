ЦБ не намерен корректировать докапитализацию ПСБ из-за создания на его базе банка ГОЗа

ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 2 фев - ПРАЙМ. Банк России не намерен корректировать объёмы планируемой докапитализации санируемого Промсвязьбанка PSBR из-за создания на его базе опорного банка гособоронзаказа и крупных госконтрактов, сообщила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Мы будем принимать решения по докапитализации этого банка на общих основаниях, как это было в предыдущих случаях", - сказала она в кулуарах встречи участников Ассоциации банков России с руководством ЦБ. Набиуллина: Бинбанк и "Открытие" будут объединены

"Сейчас идёт работа по оценке дополнительно качества активов, новых оценок не появлялось", - добавила она.

С середины декабря прошлого года Промсвязьбанк проходит процедуру санации через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). В рамках данного механизма ЦБ РФ становится основным владельцем оздоравливаемой кредитной организации. Регулятор в декабре оценивал объем докапитализации банка в 100-200 миллиардов рублей.

В январе власти РФ решили, что на базе Промсвязьбанка будет создан опорный банк для осуществления операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам. Банковское сопровождение гособоронзаказа будет осуществляться одновременно с обычными операциями банка. В собственность РФ Промсвязьбанк будет передан в течение первого квартала 2018 года, тогда же он будет докапитализирован.