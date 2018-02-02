МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. В пятницу выходит из печати "Вестник Банка России" № 9 (1963).

В "Вестнике..." опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

- указание № 4628-У от 29.11.2017 "О внесении изменений в пункт 1 Указания Банка России от 24 декабря 2014 года № 3506-У "О перечне расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда, или имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49317 от 19.12.2017, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- указание № 4636-У от 6.12.2017 "О внесении изменений в Указание Банка России от 4 июля 2016 года № 4060-У "О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49687 от 18.01.2018, вступает в силу по истечении 5 дней после дня публикации/;

- указание № 4669-У от 26.12.2017 "О внесении изменений в Положение Банка России от 30 ноября 2014 года № 442-П "О порядке проведения отбора аудиторских организаций для проведения проверок кредитных организаций /их филиалов/ по поручению Совета директоров Банка России" /зарегистрировано Минюстом РФ за № 49774 от 25.01.2018, вступает в силу по истечении 10 дней после дня публикации/;

- приказ № ОД-161 от 26.01.2018 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 20 сентября 2017 года № ОД-2724";

- приказ № ОД-168 от 26.01.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 12 декабря 2017 года № ОД-3474";

- приказ № ОД-173 от 26.01.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 19.01.2018 № ОД-92";

- приказ № ОД-175 от 26.01.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 29 декабря 2017 года № ОД-3755";

- приказ № ОД-177 от 26.01.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 4 декабря 2017 года № ОД-3389";

- приказ № ОД-178 от 26.01.2018 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 15 декабря 2017 года № ОД-3528";

- приказ № ОД-179 от 26.01.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 19 января 2018 года № ОД-84";

- приказ № ОД-180 от 26.01.2018 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 27 ноября 2017 года № ОД-3321";

- приказ № ОД-182 от 26.01.2018 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года № ОД-2140";

- приказ № ОД-183 от 26.01.2018 "О прекращении деятельности временной администрации по управлению кредитной организацией Коммерческий банк "АРСЕНАЛ" /общество с ограниченной ответственностью/ КБ "Арсенал" ООО /г. Москва/";

- приказ № ОД-184 от 26.01.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 13 декабря 2017 года № ОД-3491";

- приказ № ОД-185 от 26.01.2018 "О возложении на государственную корпорацию "Агентство по страхованию вкладов" функций временной администрации по управлению банком Акционерное общество "ГЕНБАНК" АО "ГЕНБАНК" /Республика Крым, г. Симферополь/";

- информационное письмо о некоторых практиках, имеющих место в брокерской деятельности, № ИН-015-55/3 от 24.01.2018.