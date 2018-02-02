Tesla привлекла $546 млн с помощью первых обеспеченных лизингом бондов

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Компания Tesla Motors, специализирующаяся на разработке электромобилей, привлекла 546 миллионов долларов с помощью выпуска облигаций, обеспеченных активами, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с размещением.

По их данным, обеспечением бондов стали лизинговые платежи по автомобилям марок Model S и Model X. Как отмечает агентство, к такому долговому инструменту компания обратилась впервые, но несмотря на это получила на него высокий спрос. Инвесторы в обеспеченные активами облигации Tesla получают деньги от платежей по лизингу транспортных средств, а затем от стоимости перепродажи автомобиля.

Последний раз компания выпускала традиционные облигации в августе прошлого года со сроком погашения в 2025 году и доходностью в 5,3%.

Tesla активно привлекает средства с помощью долговых инструментов в рамках своих амбициозных планов по капитальным расходам: в четвертом квартале компания планировала направить на данную статью 1 миллиард долларов, при том что в третьем квартале данный показатель составлял 1,1 миллиарда долларов. На текущий момент объем долговых обязательств компании со сроком погашения в 2018 году составляет 1,4 миллиарда долларов.

Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает их другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.