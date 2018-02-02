FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Tesla привлекла $546 млн с помощью первых обеспеченных лизингом бондов


Компании / Финансы

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Компания Tesla Motors, специализирующаяся на разработке электромобилей, привлекла 546 миллионов долларов с помощью выпуска облигаций, обеспеченных активами, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с размещением.

По их данным, обеспечением бондов стали лизинговые платежи по автомобилям марок Model S и Model X. Как отмечает агентство, к такому долговому инструменту компания обратилась впервые, но несмотря на это получила на него высокий спрос. Инвесторы в обеспеченные активами облигации Tesla получают деньги от платежей по лизингу транспортных средств, а затем от стоимости перепродажи автомобиля.

Последний раз компания выпускала традиционные облигации в августе прошлого года со сроком погашения в 2025 году и доходностью в 5,3%.

Tesla активно привлекает средства с помощью долговых инструментов в рамках своих амбициозных планов по капитальным расходам: в четвертом квартале компания планировала направить на данную статью 1 миллиард долларов, при том что в третьем квартале данный показатель составлял 1,1 миллиарда долларов. На текущий момент объем долговых обязательств компании со сроком погашения в 2018 году составляет 1,4 миллиарда долларов.

Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает их другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ