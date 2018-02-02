Чистый убыток Deutsche Bank в 2017 г сократился в 2,7 раза

МОСКВА, 2 фев - ПРАЙМ. Чистый убыток крупнейшего немецкого банка Deutsche Bank по итогам 2017 года снизился в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом, составив 497 миллионов евро, следует из финансовой отчетности компании.

Разводненный убыток на акцию составил 0,41 евро против убытка в 1,08 евро по итогам 2016 года. Выручка при этом сократилась на 12% - до 26,44 миллиарда евро.

Чистый убыток Deutsche Bank за четвертый квартал вырос на 16% год к году - до 2,186 миллиарда евро. Разводненный убыток на акцию составил 1,04 евро против 1,21 евро в аналогичном периоде годом ранее. Выручка сократилась на 19% - до 5,71 миллиарда евро.

"В 2017 году мы впервые за три года получили доналоговую прибыль, несмотря на сложную рыночную обстановку, низкие процентные ставки и инвестиции в технологии и средства контроля. Однако, расходы, связанные с налоговой реформой США в конце года, привели к тому, что нам пришлось зафиксировать годовые убытки после уплаты налогов", - приводятся в релизе к отчетности слова гендиректора Deutsche Bank Джона Крайана (John Cryan).

Deutsche Bank уточняет, что в 2017 году зафиксировал расходы, связанные с налоговой реформой в США в размере 1,4 миллиарда евро.

Deutsche Bank был основан в 1870 году. В России банк ведет свою деятельность с 1881 года.