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ЦБ сосредоточится на поддержке здоровой конкуренции в банковском секторе


Компании / Финансы

 

 

ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 2 фев - ПРАЙМ. Банк России в ближайшие годы выносит на первый план вопросы поддержки здоровой конкуренции в российском банковском секторе, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

 

"Вы знаете, что мы уже несколько лет занимаемся политикой оздоровления банковского сектора, это важное направление, мы его продолжаем, но в ближайшие годы на первый план у нас выходят вопросы именно поддержки здоровой конкуренции, равных правил игры в банковском секторе", - сказала она, выступая на встрече участников Ассоциации банков России с руководством ЦБ.

 

По ее мнению, здоровая конкуренция означает, что выиграют те банки, которые имеют адекватную бизнес-модель, здоровую структуру бизнеса, ответственных собственников и готовы предлагать востребованные продукты и наилучшие условия своим клиентам.

 

"Это те банки, которые реально трансформируют сбережения и финансовые ресурсы для реального сектора, чья бизнес-модель построена на работе с конкурентоспособными проектами в экономике, а не просто на финансировании бизнеса собственника или сделок слияний и поглощений", - считает Набиуллина.

 

По ее словам, на уровень конкуренции влияет не только политика ЦБ по оздоровлению сектора, но и переход к пропорциональному регулированию.

 

"Мы считаем, что пропорциональное регулирование тоже один из факторов, который должен улучшать конкурентные условия в банковского секторе", - резюмировала она.

 

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