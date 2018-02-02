ЦБ сосредоточится на поддержке здоровой конкуренции в банковском секторе

ПАНСИОНАТ БОР (Московская область), 2 фев - ПРАЙМ. Банк России в ближайшие годы выносит на первый план вопросы поддержки здоровой конкуренции в российском банковском секторе, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Вы знаете, что мы уже несколько лет занимаемся политикой оздоровления банковского сектора, это важное направление, мы его продолжаем, но в ближайшие годы на первый план у нас выходят вопросы именно поддержки здоровой конкуренции, равных правил игры в банковском секторе", - сказала она, выступая на встрече участников Ассоциации банков России с руководством ЦБ.

По ее мнению, здоровая конкуренция означает, что выиграют те банки, которые имеют адекватную бизнес-модель, здоровую структуру бизнеса, ответственных собственников и готовы предлагать востребованные продукты и наилучшие условия своим клиентам.

"Это те банки, которые реально трансформируют сбережения и финансовые ресурсы для реального сектора, чья бизнес-модель построена на работе с конкурентоспособными проектами в экономике, а не просто на финансировании бизнеса собственника или сделок слияний и поглощений", - считает Набиуллина.

По ее словам, на уровень конкуренции влияет не только политика ЦБ по оздоровлению сектора, но и переход к пропорциональному регулированию.

"Мы считаем, что пропорциональное регулирование тоже один из факторов, который должен улучшать конкурентные условия в банковского секторе", - резюмировала она.