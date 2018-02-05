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Эксперты сообщили об угрозе майнинга хакерами при помощи бытовой техники‍


Компании / Технологии / Финансы
  • #Интернет защита
    © fotolia.com, Maksim Kabakou

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Бытовая техника, оснащенная функцией "умный дом", может привлечь хакеров для добывания криптовалюты. Как сообщает издание Express со ссылкой на экспертов компании Stratfor, злоумышленники заинтересованы в вычислительной мощности бытовой техники для добычи криптовалюты.

Вице-президент Stratfor Скотт Стюарт рассказал изданию, что в группе риска взлома хакеров с целью добычи криптовалюты оказываются все бытовые устройства, которые подключены к системам "умного дома". В особенности - программные ассистенты, которые имеют полный доступ к подключенным к ним компьютерам, планшетам  и смартфонам.

"Угроза состоит в том, что у вас есть централизованный домашний помощник, такой как Google Home или Amazon Alexa. Они подключаются ко многим другим устройствам в доме, будь то осветительные приборы, системы отопления, холодильники или посудомоечные машины. Таким образом, у злоумышленников есть центральный узел, на который они могут направить атаку", — рассказал эксперт.

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