СМИ: "Дочка" АФК "Система" требует $93,6 млн долга с Loyal Capital грузинского бизнесмена

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Дочерний банк АФК "Система" AFKS East West United Bank (EWUB) судится с люксембургской Loyal Capital Group грузинского бизнесмена Романа Пипии за 93,6 миллиона долларов долга по кредиту и проценты с 12 августа 2016 года, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на решение Окружного суда Люксембурга.

Издание также сообщает, что Loyal Capital и кипрская Mathade Ltd (тоже принадлежит Пипии, владеет 10% "Руставского азота") просят взыскать с EWUB, Sistema Holding и АФК "Система" около 388 миллионов долларов убытков.

Требования EWUB связаны с кредитом, выданным в 2014 году в пользу Loyal Capital, пишет газета. Заем был предоставлен на покупку 45% акций Agrochim SA (сейчас на 100% принадлежит структурам Пипии, владеет 90% "Руставского азота"), залогом стали 90% акций Agrochim, срок погашения истекал 12 августа 2016 года. Заемщик не смог вернуть кредит из-за падения цен на аммиачную селитру и Loyal Capital "начала искать решения для реструктуризации" долга перед EWUB, а также перед Банком Грузии, который в 2011 году выдал Agrochim и "Руставскому азоту" 100 миллионов долларов под залог имущества завода. Летом 2016 года компании Пипии вели переговоры о кредите с ЕБРР, но безуспешно, пишет газета.

Как сообщает издание, EWUB потребовал возврата долга, а в октябре 2016 года подал иск. Loyal Capital заявила встречные требования о взыскании убытков в размере стоимости "Руставского азота". В суде Loyal Capital утверждала, что в срыве переговоров с ЕБРР виноваты в том числе EWUB и АФК, которые неправомерно потребовали возврата кредита. А EWUB якобы нарушил банковскую тайну, сообщив Банку Грузии о планах обратить взыскание на залог по кредиту. В результате, по заявлениям Loyal Capital, банк ускорил продажу имущества завода с торгов.

Суд Люксембурга указал, что сведения о кредите и залоге EWUB были раскрыты Банку Грузии самой Loyal Capital и не являлись тайной, дефолт же по кредиту обусловлен падением цен на селитру, а не действиями АФК. Кроме того, отметил суд, в марте 2016 года Loyal Capital выплатила 24 миллиона долларов дивидендов. В итоге требование EWUB суд счел правомерным, а иск Loyal Capital и Mathade Ltd - нет.

В АФК газете подтвердили наличие спора. Слушания в апелляции еще не начались, до 26 февраля АФК должна представить свой отзыв. Однако, как отмечает издание, даже в случае успеха в апелляции перспективы реального возврата денег АФК неясны. Активы "Руставского азота" еще 1 сентября 2016 года проданы EU Investments, то есть акции, находящиеся в залоге у EWUB, фактически не обеспечены, отмечает газета.