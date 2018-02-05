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ФАС обвинила "Тинькофф Банк" в нарушении закона о рекламе


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Московское отделение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России возбудило дело в отношении "Тинькофф Банка". Как сообщается на сайте службы, дело было возбуждено по признакам нарушения закона "О рекламе" из-за размещенных в Москве биллбордов с рекламой пластиковой карты с кэшбеком.

"Используя в рекламе слова "лучший", "первый", "номер один","самый", "только", "единственный" и иные аналогичные, рекламодатель обязан указать конкретные характеристики или параметры сравнения, имеющие объективное подтверждение, а также упомянуть такое достоверное подтверждение", - сообщает ФАС. В качестве подтверждения таких заявлений служба называет опрос, исследование или мнение эксперта, которые были бы доступны для потребителей.

Ведомство считает, что в данном случае банк в наружной рекламе, которая направлена на участников дорожного движения, указал информацию о том, почему же, по его мнению, карта с кэшбэком "Тинькофф Банка", является лучшим выбором, но "эта информация была изображена таким образом, что не воспринималась потребителем".

В результате ФАС усматривает в действиях "Тинькофф Банка" признаки нарушения федерального закона.

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