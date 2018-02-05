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ЦБ: Выбор бизнеса работы "в тени" или "в белую" является большим вызовом для экономики РФ


Компании / Финансы

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Выбор бизнеса между работой "в тени" и "в белую" является самым большим вызовом для современной российской экономики, заявил первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

"Самый большой вызов современной российской экономики - это развилка выходить или не выходить "из тени", - сказал он, выступая на финансовом форуме в рамках Недели российского бизнеса РСПП.

По его словам, есть масса причин, почему выходить из тени выгодно. "Потому что "белые" отношения упрощают доступ к финансированию, "белые" отношения в перспективе снижают процентные ставки для заемщика, открывают ему доступ на IPO (первичное размещение акций - ред.), улучшают отношения с рейтинговыми агентствами, создают предпосылки напрямую занимать у таких институциональных инвесторов через рынок облигаций, как пенсионные фонды и страховые компании", - сказал он.

С другой стороны конкуренция не дает отдельным компаниям полностью выйти "из тени" и работать "в белую", в то время как конкуренты продолжают использовать определенные схемы, по разным причинам порожденные практикой, добавил он.

"Цифровизация очень сильно подталкивает экономику, чтоб быть прозрачной. Эта прозрачность, с учетом наработок в финансовых организациях по цифровой обработке информации и принятия кредитных решений, может дать импульс, синергетический эффект повышения возможности управлять рисками через сегрегацию заемщиков и снизить рискосоставляющую процентных ставок", - отметил он.

 

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