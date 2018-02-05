Societe Generale понизил прогноз по ставке ЦБ РФ на конец 2018 года

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Французская банковская группа Societe Generale понизила прогноз по ключевой ставке Банка России на конец 2018 года до 6,75% с 7%, говорится в обзоре аналитиков группы, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

"Мы понизили наш прогноз на конец 2018 года по ключевой ставке ЦБ РФ с 7% до 6,75%. Наш базовый прогноз предполагает сокращение ставки на 50 базисных пунктов в первом квартале 2018 года и 25 базисных пунктов на предстоящем 9 февраля заседании. Однако мы отмечаем, что понижение ставки на февральском заседании регулятора на 50 базисных пунктов также возможно", - говорится в сообщении. Эксперты отмечают, что с конца 2017 года экономическая ситуация в РФ улучшилась: цены на нефть растут, инфляция продолжает замедляться.

Аналитики в январе улучшили свой прогноз по средней стоимости североморской нефти марки Brent в 2018 году до 62 с 58 долларов за баррель. "Исходя из этого, мы пересмотрели свой прогноз по курсу доллара к рублю до 58,7 рубля с прогнозировавшихся ранее 62,1 рубля", - указывается в обзоре.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина 1 февраля заявила, что Банк России видит пространство для смягчения денежно-кредитной политики на ближайшем заседании 9 февраля, но не исключает и паузы в снижении ключевой ставки.

Банк России в 2017 году снижал ключевую ставку шесть раз, доведя ее до 7,75% годовых. ЦБ по-прежнему оценивает уровень нейтральной ключевой ставки в 6-7%. В середине декабря Набиуллина говорила, что регулятор по-прежнему ожидает перехода к нейтральной ДКП в течение одного-двух лет. Другими словами, ключевая ставка ЦБ может в 2018–2019 годах опуститься с нынешнего уровня в 7,75% до 6-7%.