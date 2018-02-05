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Ryanair планирует в феврале начать buyback акций на 750 млн евро на Дублинской бирже


Компании / Финансы

ЛОНДОН, 5 фев - ПРАЙМ. Ирландский лоукостер Ryanair планирует в феврале начать обратный выкуп своих акций общим объемом 750 миллионов евро на Дублинской фондовой бирже, говорится в сообщении авиакомпании.

"Совет директоров одобрил buyback обыкновенных акций на 750 миллионов евро, который начнется в феврале и будет идти в соответствии с рыночными условиями", - отметила компания.

Ожидается, что акции будут выкуплены до конца октября, и объем средств, возвращенных акционерам начиная с 2008 года, превысит 6 миллиардов евро. По состоянию на 5 февраля цена акций авиакомпании составляет 15,88 евро за штуку.

Ryanair также сообщила, что баланс компании остается "по-прежнему сильным", чистый денежный поток в текущем финансовом году (заканчивается в марте 2018 года - ред.) превысил 1 миллиард евро. В третьем квартале текущего финансового года компания увеличила чистую прибыль на 12% до 106 миллионов евро, несмотря на забастовки сотрудников и многочисленные отмены рейсов. Выручка в указанный отчетный период выросла на 4%, до 1,405 миллиарда евро.

Число пассажиров, перевезенных авиакомпанией за три месяца, также выросло на 6% до 30,4 миллиона человек. По итогам финансового года авиаперевозчик ожидает роста пассажиропотока на 8%, до 130 миллионов человек, что превышает предыдущий прогноз по данному показателю (129 миллионов человек).

Ryanair — крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Работает в 33 странах, обслуживая свыше 1,8 тысячи направлений. Штат компании насчитывает около 11,5 тысячи человек. В конце сентября 2017 года она сообщала, что с 17 ноября по 18 марта сократит нагрузку на свое расписание, запуская на 25 самолетов меньше с 17 ноября, и еще на 10 самолетов меньше — с апреля 2018 года.

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