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АСВ выплатило 91,7% страхового возмещения вкладчикам банка "Канский"


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 5 фев - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) к настоящему времени выплатило вкладчикам банка "Канский", у которого ЦБ РФ ранее отозвал лицензию, 91,7% возмещения, или 1,7 миллиарда рублей, сообщает агентство в понедельник.

Банк России отозвал лицензию у "Канского" с 13 декабря прошлого года в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, значением всех нормативов достаточности капитала ниже 2%, а также снижением размера собственных средств ниже минимального значения уставного капитала.

"Агентство по страхованию вкладов сообщает, что в настоящий момент агентством выплачено страховое возмещение 3,6 тысячи вкладчиков КБ "Канский" ООО в размере 1,7 миллиарда рублей, что составляет 91,7% страховой ответственности агентства", — говорится в сообщении.

В ходе восстановления информации об открытых счетах в банке в реестр обязательств банка перед вкладчиками АСВ внесло изменения в части основной суммы вклада в размере 68,1 миллиона рублей по вкладам около 10% физических лиц, в отношении которых совершались мошеннические действия.

Всем вкладчикам банка, по счетам которых внесены изменения в реестр, направили sms о возможности получения возмещения по вкладам в Сбербанке SBER.

По величине активов, согласно данным ЦБ, банк "Канский" на 1 декабря занимал 374-е место в банковской системе РФ.

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