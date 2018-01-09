Россиянам предложат снимать наличные с карт на кассах магазинов‍

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Крупные российские банки и платежные системы начали тестировать сервис, которые даст возможность россиянам снимать наличные деньги с пластиковой карты на кассе магазина, пишет газета "Ведомости".

Один из рассматриваемых вариантов предполагает, что для того, чтобы снять наличные со своей карты, пользователь банковских услуг должен совершить покупку в этом магазине. Второй вариант подразумевает просто снятие наличных на кассе, без привязки к покупке.

Издание со ссылкой на двух источников отмечает, что данный сервис уже тестирует крупнейший российский банк - Сбербанк SBER : менеджмент надеется запустить эту услугу уже во втором квартале текущего года. В самой кредитной организации эту информацию не подтвердили.