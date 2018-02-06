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BNP Paribas в 2017 г увеличил чистую прибыль на 0,7%


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль, приходящаяся на держателей акций французской банковско-финансовой группы BNP Paribas, за 2017 год составила 7,759 миллиарда евро, что на 0,7% больше показателя за предыдущий год, сообщается в отчетности группы.

Выручка BNP Paribas в январе-декабре сократилась на 0,6% - до 43,161 миллиарда евро. Операционная прибыль группы за этот период составила 10,31 миллиарда евро, снизившись на 4,3%.

Чистая прибыль по итогам четвертого квартала составила 1,426 миллиарда евро (снижение на 1,1%). Выручка за четвертый квартал сократилась на 1,2% - до 10,532 миллиарда евро. Операционная прибыль за квартал составила 1,926 миллиарда евро, что меньше на 14,9% по сравнению с тем же отчетным периодом в 2016 году.

На показатель годовой прибыли повлияли вычеты по специальным статьям на сумму 390 миллионов евро, отмечается в отчетности, без их учета прибыль за год составила 8,149 миллиарда евро, что на 4,4% выше год к году. На квартальную выручку оказали негативное влияние колебания валютных курсов.

"(В 2017 году - ред.) наблюдалось устойчивое развитие производственной деятельности операционных подразделений, что поддерживалось более крепким экономическим ростом в Европе", - приводятся в релизе слова гендиректора группы Жан-Лоран Боннафе (Jean-Laurent Bonnafe).

BNP Paribas SA, образованный в 2000 году в результате слияния Banque Nationale de Paris (BNP) и инвестиционного банка Paribas, входит в шестерку наиболее влиятельных банков мира. Банк, штаб-квартиры которого расположены в Париже, Лондоне и Женеве, является крупнейшим по размеру депозитов в еврозоне.

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