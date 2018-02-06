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СМИ: Европейские банки ужесточили контроль за счетами россиян


Компании / Финансы

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. В рамках подготовки к обмену налоговой информацией по стандартам ОЭСР зарубежные банки начали более тщательно проводить проверки счетов нерезидентов и запрашивать дополнительные документы, пишет РБК со ссылкой на зарубежных банкиров и юристов, работающих за границей.

Один из собеседников издания отметил, что в швейцарском банке из топ-5 могут  заблокировать счета у тысяч российских граждан "по причине создания видимости смены налогового резидентства".

Отмечается, что банки Европы начали обновлять данные о своих клиентах с целью избежать репутационных рисков в связи с запуском международного обмена информацией для борьбы с трансграничными схемами уклонения от налогов, пояснила глава практики "международное право и налоги" компании "Лемчик, Крупский и партнеры" Яна Семеняка.

Она рассказала, что крупные банки, работающие на территории европейских стран, давно находятся под пристальным вниманием контролирующих органов из-за того, что в них держат деньги лица, в том числе - фигуранты "кремлевского доклада" минфина США.

В настоящее время меры по ужесточению требований к клиентам распространилось не только на крупные кредитные компании, но и мелкие банки: раньше они могли открыть счет нерезиденту только по одному документу - паспорту.

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