Минфин на аукционах в среду предложит ОФЗ на 35 млрд руб

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционах 7 февраля предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на общую сумму 35 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

На первом аукционе ведомство предложит ОФЗ серии 26212 с погашением в январе 2028 года на 20 миллиардов рублей, на втором - ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 15 миллиардов рублей.

Минфин РФ на предыдущих аукционах, состоявшихся 31 января, разместил ОФЗ двух серий на 30 миллиардов рублей при совокупном спросе 108,3 миллиарда рублей.