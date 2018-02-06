"Русгидро" планирует разместить евробонды на 15-20 млрд руб

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. "Русгидро" планирует разместить еврооблигации в объеме 15-20 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости источник в банковских кругах.

Компания 6-7 февраля проведет в Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов, номинированных в рублях. По итогам road show, в зависимости от рыночных условий, компания может разместить бумаги на 3-5 лет, сообщил в начале февраля РИА Новости источник в банковских кругах.

Организаторами выступят Газпромбанк, J.P. Morgan, "Сбербанк КИБ" и "ВТБ Капитал".

Пресс-служба "Русгидро" тогда подтвердила проведение road show с целью оценки возможности размещения еврооблигаций компании сроком не менее трех лет. В компании не стали уточнять сроки принятия решения о выпуске и объем размещения, отметив, что цель размещения - привлечение финансирования на текущую деятельность и рефинансирование задолженности.