FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

ФАС поддержала внедрение в России сервиса снятия наличных на кассе магазина


Компании / Финансы

МОСКВА, 6 фев - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит нарушения антимонопольного законодательства в сервисе, позволяющем снимать деньги с карты на кассе магазина при покупке в нем, технология будет стимулировать развитие безналичных платежей, сообщила РИА Новости замначальника управления контроля финансовых рынков ФАС Лилия Беляева.

Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на источники написала, что в России тестируют сервис, позволяющий снимать деньги с карты на кассе магазина через POS-терминалы: для снятия наличных клиент должен будет расплатиться банковской картой и одновременно запросить у кассира необходимую сумму; после ввода пин-кода выпустивший карту банк одобрит и покупку, и выдачу денег.

Платежная система Mastercard видит заинтересованность российских банков в подобном сервисе и сейчас прорабатывает возможность внедрения такого механизма в РФ, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании, отметив, что она уже предоставляет сервис по снятию наличных в кассах магазинов в некоторых других странах.

В ФАС рассказали, что Mastercard уже обращалась в службу с вопросом, будет ли реализация подобного проекта соответствовать антимонопольному законодательству.

"С учетом той информации, которая была представлена в ФАС, служба пришла к выводу о том, что само по себе предложение потребителям подобного рода новых сервисов в рамках платежных систем не приведет к нарушению антимонопольного законодательства и при этом будет стимулировать развитие безналичных платежей", - отметила Беляева.

Однако, указала она, те или иные действия участников рынка могут быть отдельно изучены с учетом конкретных обстоятельств. "Это означает, что при поступлении заявлений или материалов о нарушении антимонопольного законодательства какими-либо лицами, задействованными в реализации проекта, ФАС будет рассматривать их в установленном порядке и в случае подтверждения наличия признаков нарушений - предпринимать предусмотренные законом меры реагирования", - подытожила собеседница агентства.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ