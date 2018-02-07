Минфин разместил ОФЗ двух серий на 35 млрд руб при спросе в 134,9 млрд руб

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. Минфин РФ на аукционе в среду разместил облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий на 35 миллиардов рублей при совокупном спросе 134,9 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

На первом аукционе министерство разместило ОФЗ серии 26212 с погашением в январе 2028 года на 20 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 100,3101% от номинала, доходность по цене отсечения - 7,13% годовых. Средневзвешенная цена составила 100,3101% от номинала, средневзвешенная доходность - 7,13% годовых. Спрос - 94,521 миллиарда рублей.

На втором аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 15 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 101,022% от номинала, доходность по цене отсечения - 6,79% годовых. Средневзвешенная цена составила 101,0671% от номинала, средневзвешенная доходность - 6,78% годовых. Спрос - 40,381 миллиарда рублей.