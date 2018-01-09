Греф считает вредным увеличение доли на финансовом рынке РФ

СОЧИ, 7 фев - ПРАЙМ. Глава Сбербанка SBER Герман Греф заявил, что считает вредным увеличение доли крупнейшей российской кредитной организации на финансовом рынке РФ.

"Сначала мы хотели сделать международную экспансию, и в общем у нас достаточно неплохо все получалось. Но с 2014 года все поменялось, и мы стали думать, что нам делать. Честно говоря, захватывать большую долю на финансовом рынке вредно", - сказал Греф в ходе проведённого им мастер-класса финального этапа Всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".

"Если мы превратимся в "Газпром" GAZP или в "Транснефть", мы умрем. Поэтому ЦБ за этим смотрит очень внимательно, и мы тоже понимаем", - пояснил он.

"Как бы мы ни рассказывали, что мы заботимся о клиентах, самый мощный драйвер - это конкурент рядом, который ест твой кусок рынка", - добавил Греф.

В сентябре глава кредитной организации говорил, что Сбербанк не заинтересован в сокращении количества банков в РФ, приводящем к увеличению доли государства в экономике, поскольку рынку нужны сильные частные игроки, и самому Сбербанку так "интереснее быстрее двигаться". Также, по его мнению, "стратегически отсутствие конкуренции - это большая беда", а "уважительная" конкуренция - "самый лучший способ развития экономики страны".