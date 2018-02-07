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En+ отвергла претензии к ее IPO в Лондоне


Компании / Индустрия / Финансы / Металлургия
  • En+ Group

МОСКВА, 7 фев - ПРАЙМ. En+ отвергла претензии к ее IPO в Лондоне, а по поводу обвинений в статье Daily Telegraph компания консультируется с юристами на предмет дальнейших действий, сообщил РИА Новости представитель En+ Group.

"В статье под заголовком "MI6 raises concern at oligarch's ?1bn City floatation" издание The Daily Telegraph делает множество лживых обвинений и предположений о компании En+ Group и ее залистингованном дочернем обществе UC RUSAL. Данные обвинения наносят серьезный репутационный ущерб компании, мы их полностью и безоговорочно отрицаем. В настоящий момент компания консультируется с юристами на предмет дальнейших действий", - сообщил представитель компании.

"IPO En+ Group было проведено в соответствии со всеми применимыми требованиями UKLA (управление Великобритании по листингу - ред.) и FCA (финансовый регулятор Великобритании - ред.). Использование средств от IPO не нарушило санкций США и ЕС. В En+ Group и UC RUSAL действуют все необходимые политики и процедуры для полного соответствия санкционным ограничениям США и ЕС, применимым к деятельности компаний. En+ Group всегда следовала требованиям санкций", - отметил представитель En+.

En+ Group, подконтрольная бизнесмену Олегу Дерипаске, - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Ключевые активы группы: En+ Power и "Русал". En+ в начале ноября завершила первичное размещение акций (IPO) на Лондонской бирже объемом 1,5 миллиарда долларов.

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