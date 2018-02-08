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СМИ: Кипрский суд запретил Промсвязьбанку держать на иностранных корсчетах менее $251 млн


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Окружной суд Лимассола (Кипр) запретил Промсвязьбанку PSBR, который сейчас находится на санации в ФКБС Банка России, держать на корсчетах в иностранных банках (Deutsche Вank, JPMorgan Chase, Credit Suisse и других) менее 251 миллиона долларов, пишет газета "Ведомости".

Такой приказ кипрский суд вынес по заявлению Fintailor Investments Limited – одной из 10 иностранных компаний, с которыми Промсвязьбанк судится в московском арбитраже. В конце января российский суд арестовал 60,8 миллиарда рублей на их счетах в кипрском филиале Промсвязьбанка, а у четырех – еще и 38% акций банка "Возрождение", пишет издание. Суд Лимассола также запретил Промсвязьбанку делать переводы со счетов Fintailor Investments за пределы юрисдикции без согласия компании. Оба запрета наложены до разрешения спора по делу или новых приказов суда.

Эти меры приняты для обеспечения имущественных интересов компании, объяснил адвокат Константин Астафьев, представляющий интересы Fintailor Investments. По его словам, компания будет добиваться отмены принятых в отношении ее обеспечительных мер арбитражным судом Москвы, поскольку "они нарушают права компании и ее клиентов".

Промсвязьбанк оценивает полученный от Fintailor Investments иск как "незаконный и необоснованный", направленный на затягивание судебного разбирательства в России. Промсвязьбанк в исках к 10 иностранным компаниям требует признать недействительными сделки купли-продажи ценных бумаг, проведенных за день до введения временной администрации в банк.

Как сообщает газета, в 2015 году, когда основные владельцы Промсвязьбанка братья Алексей и Дмитрий Ананьевы приобретали "Возрождение", Fintailor Investments собрала 10,25% акций банка. Бывший топ-менеджер Промсвязьбанка ранее называл Fintailor среди компаний, связанных с Ананьевыми. Астафьев вчера заверил издание, что Fintailor Investments не имеет отношения к братьям Ананьевым.

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