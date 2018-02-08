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S&P понизило рейтинг Wells Fargo на одну ступень - до "A-" с "A", прогноз стабильный


Компании / Финансы

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Международное рейтингово агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг эмитента одного из крупнейших банков США Wells Fargo & Company до "A-" с "A" и краткосрочный рейтинг до "A-2" с "A-1", говорится в сообщении агентства.

Агентство отмечает, что снижение рейтингов Wells Fargo является следствием решения Федрезерва запретить банку увеличение своего баланса за пределы объема, зафиксированного на конец 2017 год. "Понижение рейтинга отражает наше мнение о том, что регуляторный риск для банка выше, чем мы предполагали раньше, а процесс улучшения корпоративного управления и контроля над рисками может занять больше времени, чем ожидалось ранее", - пишет S&P.

В минувшую субботу Федеральная резервная система США запретила Wells Fargo расширяться, пока не будут устранены выявленные многочисленные нарушения. В частности, активы Wells Fargo должны оставаться на уровне конца 2017 года, пока банк не улучшит внутренний контроль. Ранее выяснилось, что работники Wells Fargo, от которых требовали привлекать все больше клиентов, создали более 3 миллионов фальшивых счетов, причем во многих случаях за содержание этих счетов платили ничего не подозревающие клиенты банка. ФРС оштрафовала банк на 185 миллионов долларов, еще 142 миллиона долларов были выплачены за урегулирование гражданского иска.

Кроме того, S&P опасается, что у кредитной организации могут быть долгосрочные проблемы с репутацией. В то же время прогноз по рейтингам стабильный, что отражается ожидания того, что банк продолжит достигать прогресса в укреплении своей структуры управления и контроля, а также выполнит предписания ФРС.

Накануне другое рейтинговое агентство - Moody's - ухудшило прогноз по рейтингам "A2" Wells Fargo до негативного после заявления ФРС.

Wells Fargo входит в так называемую "большую четверку" банков США вместе с основными конкурентами - Bank of America, Citigroup и JP Morgan Chase. Wells Fargo предоставляет диверсифицированные финансовые и страховые услуги. Число сотрудников составляет около 268 тысяч человек в 42 странах и территориях. Штаб-квартира банковской группы находится в Су-Фолсе (штат Южная Дакота, США).

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