Чистая прибыль Commerzbank в 2017 г сократилась на 44%

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль второго по величине активов банка Германии Commerzbank AG, приходящаяся на акционеров, в 2017 году составила 156 миллионов евро, что на 44,1% меньше показателя 2016 года, говорится в пресс-релизе финансовой организации.

Прибыль в пересчете на акцию составила 0,12 евро против 0,22 евро в предыдущем году. Прибыль до вычета налогов составила 495 миллионов евро, что на 23% меньше, чем в 2016 году. Чистый процентный доход достиг при этом 4,201 миллиарда евро, что на 0,9% выше показателя предыдущего года.

По итогам четвертого квартала 2017 года чистая прибыль Commerzbank сократилась по сравнению с аналогичным периодом годом ранее в 2 раза и составила 90 миллионов евро. Прибыль в пересчете на акцию составила 0,07 евро против 0,15 евро годом ранее. Прибыль до вычета налогов сократилась на 48%, до 159 миллионов евро. Чистый процентный доход в четвертом квартале вырос на 0,6%, до 1,103 миллиарда евро.

"В 2017 году Commerzbank получил чистую прибыль, несмотря на фиксацию расходов на реструктуризацию в объеме, превышающем 800 миллионов евро", - отмечает кредитная организация.

Commerzbank AG, первоначально Commerz-und Disconto-Bank, был основан в 1870 году в немецком городе Гамбурге путем слияния нескольких небольших частных банковских предприятий. В 1905 году произошло слияние Commerz-und Disconto-Bank и Berliner Bank, после чего штаб-квартира банка переехала в Берлин. В конечном итоге Commerzbank AG обосновался во Франкфурте-на-Майне.