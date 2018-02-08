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Прибыль Societe Generale в РФ в 2017 г выросла в 15 раз


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль французской банковской группы Societe Generale от деятельности в России (в том числе от дочерних банков "Росбанк", "ДельтаКредит", "Русфинанс банк") по итогам 2017 года выросла в 15 раз и составила 121 миллион евро, сообщается в отчетности компании.

Объем непогашенных кредитов при этом вырос на 3,2% по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль от банковской деятельности поднялась на 8,1%, а операционные расходы выросли на 5,7%.

"В России активность по направлению индивидуального обслуживания клиентов продолжает расти на фоне стабилизации экономической среды", - отмечается в релизе.

Чистая прибыль всей группы Societe Generale по итогам 2017 года снизилась на 27,6% - до 2,806 миллиарда евро. Прибыль от банковской деятельности сократилась на 5,3% - до 23,954 миллиарда евро. Операционная прибыль упала на 25,4% - до 4,767 миллиарда евро.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль группы упала в 5,65 раза - до 69 миллионов евро. Прибыль от банковской деятельности увеличилась на 3,2% - до 6,323 миллиарда евро. Операционная прибыль достигла 830 миллионов евро, что в 1,5 раза больше аналогичного показателя 2016 года.

Societe Generale была основана в Париже в 1864 году. В сферу деятельности компании входит управление активами, инвестиционный банкинг, финансовые услуги и другое. В России у группы работают три банка - универсальный Росбанк, ипотечный "ДельтаКредит", розничный "Русфинанс банк", а также страховая и лизинговая компании.

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