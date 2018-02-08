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Доля одобренных банками РФ заявок на ипотеку в 2017 г выросла до 67,5%


Компании / Финансы

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Доля одобренных банками РФ заявок граждан на ипотеку в 2017 году выросла на 3 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом, до 67,5%, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"В 2017 году уровень одобрения банками заявок граждан на предоставление ипотечных кредитов увеличился на 3 процентных пункта до 67,5%. В 2016 году данный показатель находился на уровне 64,5%", - говорится в сообщении.

Таким образом, в прошлом году банки удовлетворили более двух третьих заявок граждан, желающих приобрести жилье в кредит, отмечает НБКИ.

"2017 год был отмечен серьезным увеличением темпов жилищного кредитования в стране. Ипотека, по сути, стала одним из основных "драйверов" роста всего розничного кредитования. В числе главных причин – улучшение банками условий кредитования и, прежде всего, снижения процентных ставок по ипотечным кредитам", - приводятся в сообщении слова гендиректора НБКИ Александра Викулина.

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