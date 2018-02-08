SoftBank ведет переговоры о покупке почти трети акций перестраховочной Swiss Re

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. SoftBank Group Corp. ведет переговоры о покупке крупной доли в перестраховочном гиганте Swiss Re, причем стоимость этой доли может превысить 10 млрд долларов, сообщает Dow Jones со ссылкой на источники.

SoftBank обсуждает возможность заключения сделки по покупке до трети всех акций Swiss Re с премией. В среду акции Swiss Re по итогам торгов стоили чуть более 90 франков, и рыночная капитализация компании составила 31 млрд франков, или примерно 33 млрд долларов.

Swiss Re указала в заявлении после появления сообщения The Wall Street Journal о переговорах, что она "ведет предварительное обсуждение с (SoftBank) касательно потенциальных миноритарных инвестиций в компанию".

Переговоры уже продвинулись вперед, и руководство швейцарской перестраховочной компании недавно было в Токио на встрече с представителями SoftBank, включая ее гендиректора Масаёси Сона, указали источники. Переговоры могут не привести к заключению сделки.

Пока неясно, профинансирует ли SoftBank эти инвестиции самостоятельно, или же воспользуется средствами из нового фонда Vision Fund.

Сделка с Swiss Re может обеспечить SoftBank новыми средствами для сделок, в то время как японская компания уже близка к пределам своего баланса, загруженного задолженностью. SoftBank уже имеет опыт в финансовой сфере: в прошлом году она купила Fortress Investment Group, крупную компанию по управлению альтернативными активами.

Если сделка будет заключена, она определит новый курс развития для Swiss Re, компании со 155-летней историей.

Объем активов Swiss Re по состоянию на 30 июня составлял 224 млрд долларов, и она является одной из крупнейших в мире перестраховочных компаний.

Как сообщили осведомленные источники, SoftBank планирует продавать страховые продукты Swiss Re напрямую потребителям. Компания намерена использовать современные технологии вместо обычных брокеров и привлечь к этому сеть компаний, в которые SoftBank сама вложила средства, добавили осведомленные лица.

По словам источников, в рамках обсуждаемой сделки Swiss Re останется публичной компанией и сохранит свой кредитный рейтинг "AA". Между тем SoftBank присвоен спекулятивный рейтинг.