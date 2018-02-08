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UniCredit за 2017 г получила прибыль в 5,5 млрд евро против убытка годом ранее


Компании / Финансы / Банки

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Чистая прибыль итальянской банковской группы UniCredit по итогам 2017 года составила 5,473 миллиарда евро против убытка в 11,79 миллиарда евро в 2016 году, говорится в отчетности копании.

Операционная прибыль составила 19,619 миллиарда евро, что на 0,1% выше показателя прошлого года. Чистый процентный доход группы составил 10,299 миллиарда евро, что на 0,1% меньше, чем по итогам прошлого года.

По итогам четвертого квартала 2017 года чистая прибыль UniCredit составила 801 миллион евро против убытка в 13,558 миллиарда евро в аналогичном периоде предыдущего года. Операционная прибыль выросла на 9,9%, до 4,842 миллиарда евро. Чистый процентный доход увеличился на 7%, до 2,583 миллиарда евро.

"2017 год стал стратегически важным для UniCredit. Мы запустили план Transform 2019, который уже дает реальные результаты, что привело к значительному улучшению показателей и созданию основы для будущего роста и успеха UniCredit", - приводятся в сообщении слова гендиректора UniCredit Жан-Пьера Мюстье (Jean Pierre Mustier).

UniCredit - одна из крупнейших финансовых организаций, функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк", принадлежащий группе Unicredit. Он является крупнейшим российским банком с иностранным участием.

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