Высокий суд Лондона вынес решение в пользу VTB Capital по делу Vivacom

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Высокий суд Лондона вынес решение в пользу инвестиционной "дочки" ВТБ - VTB Capital - по аукциону на продажу в 2015 году 100% акций InterV - холдинговой компании болгарского оператора связи Vivacom, следует из решения суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

ВТБ является частью консорциума международных инвесторов, который приобрел Vivacom в ноябре 2015 года в рамках проведенного открытого аукциона. В феврале 2016 года компания Empreno Ventures Ltd, считающая себя владельцем 43,3% Vivacom, подала иск в Высокий суд Лондона к VTB Capital, обвинив в незаконном захвате болгарского оператора.

Из решения суда следует, что юридические основания для иска отсутствуют. В частности, суд признал, что Empreno не имеет права оспаривать результаты проведенного аукциона по продаже InterV и не имеет права требовать возмещения убытков, которые компания, по ее же мнению, понесла в результате продажи InterV.

"Английский суд подтвердил неправомерность исковых претензий Empreno", - говорится в решении суда.

В ВТБ решение суда оценивают положительно. "Мы будем продолжать отстаивать правоту нашей позиции в дальнейшем и считаем требования, предъявляемые Empreno в суде в отношении корректности проведенного аукциона, необоснованными", - сообщили РИА Новости в банке.

В апреле прошлого года зампред банка Герберт Моос сообщал, что ВТБ в течение двух лет планирует выйти из капитала Vivacom и закрыть эту сделку с прибылью. Доля группы ВТБ в данном консорциуме, по его словам, составляет 20% плюс одна акция.