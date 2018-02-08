"Домодедово" размещает 5-летние евробонды в долларах, ориентир доходности около 5,375%

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Московский аэропорт "Домодедово" планирует разместить в четверг еврооблигации, номинированные в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, ориентир доходности составляет около 5,375%.

Компания провела 2-7 февраля в России и Европе встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов в долларах.

Организаторами выступают Credit Suisse, Raiffeisen Bank International, Societe Generale CIB и UBS.

В настоящее время в обращении у "Домодедово" находятся два выпуска евробондов - на 350 миллионов долларов с погашением в 2021 году и на 221,5 миллиона долларов с погашением в 2018 году.

Московский аэропорт "Домодедово" - одна из крупнейших воздушных гаваней России. Пассажиропоток аэропорта в 2017 году увеличился на 7,6% по сравнению с предыдущим годом и составил 30,7 миллиона человек. Грузопоток за 2017 год увеличился на 4,4% и составил 148,477 тысячи тонн.