FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

"Домодедово" размещает 5-летние евробонды в долларах, ориентир доходности около 5,375%


Компании / Финансы

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Московский аэропорт "Домодедово" планирует разместить в четверг еврооблигации, номинированные в долларах, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, ориентир доходности составляет около 5,375%.

Компания провела 2-7 февраля в России и Европе встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов в долларах.

Организаторами выступают Credit Suisse, Raiffeisen Bank International, Societe Generale CIB и UBS.

В настоящее время в обращении у "Домодедово" находятся два выпуска евробондов - на 350 миллионов долларов с погашением в 2021 году и на 221,5 миллиона долларов с погашением в 2018 году.

Московский аэропорт "Домодедово" - одна из крупнейших воздушных гаваней России. Пассажиропоток аэропорта в 2017 году увеличился на 7,6% по сравнению с предыдущим годом и составил 30,7 миллиона человек. Грузопоток за 2017 год увеличился на 4,4% и составил 148,477 тысячи тонн.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ