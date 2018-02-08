Банки начали использовать системы биометрического распознавания лиц‍

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Российские кредитные организации начали массовое использование системы биометрического распознавания лиц при рассмотрении кредитных заявок, пишет "Коммерсант" со ссылкой на источники в банках.

Отмечается, что биометрия банками будет применяться в виде дополнительного способа обеспечения безопасности, совместно с традиционными способами, используемыми ранее.

Теперь при обращении в банк клиента его изображение вместе с паспортными данными заносятся в базу данных кредитной организации. При последующих обращениях клиента в банк платформа идентификации будет сравнивать биометрические данные и фото клиента сличать это с информацией о мошенниках.

Издание поясняет, что новая система сравнивает фото вне зависимости от поворота головы, освещения, макияжа или разрешения камеры.

Директор Почта-банка по управлению рисками Святослав Емельянов отметил в беседе с "Ъ", что в прошлом году биометрия помогла кредитной организации предотвратить примерно 10 тысяч мошеннических сделок более чем на 1,5 млрд руб, а число заявок, распознанных при проверке как мошеннических, выросло на 10%.

Глава управления расследования мошенничества банка "Ренессанс кредит" Сергей Афанасьев в свою очередь сообщил, что новая биометрическая система позволяет службам банка отклонять большую часть мошеннических заявок по поддельным паспортам. По его словам, экономия банка за счет биометрии составляет около 8-10 млн рублей ежегодно.