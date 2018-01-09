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"Русгидро" разместит 3-летние евробонды на 20 млрд руб под 7,4%


Компании / Финансы

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. "Русгидро" разместит трехлетние еврооблигации объемом 20 миллиардов рублей с доходностью в размере 7,4%, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

Эмитент первоначально ориентировал инвесторов на доходность в диапазоне 7,65-7,8%, но в ходе сбора заявок снизил ориентир до финального 7,4-7,45%. По последним данным, спрос на бумаги превысил 90 миллиардов рублей.

Компания 6-7 февраля провела в Лондоне встречи с инвесторами, посвященные возможному размещению евробондов в рублях. По итогам road show, в зависимости от рыночных условий, компания планировала разместить бумаги на 3-5 лет объемом 15-20 миллиардов рублей.

Организаторами выступают Газпромбанк, J.P. Morgan, "Сбербанк SBER КИБ" и "ВТБ Капитал".

Цель размещения - привлечение финансирования на текущую деятельность и рефинансирование задолженности.

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