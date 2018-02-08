Банк Англии сохранил базовую ставку на уровне 0,5%, как и ожидалось

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Банк Англии на заседании в четверг принял решение сохранить основные параметры монетарной политики, следует из пресс-релиза регулятора.

Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых и подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов. Решения совпали с ожиданиями аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

При этом британский ЦБ уточнил, что собирается повышать ставку быстрее, чем прогнозировалось в ноябре. Регулятор также повысил прогноз по росту ВВП Великобритании на 2018 год до 1,8% с 1,6% на фоне роста мировой экономики.