ЦБ РФ получил от МВД предложение по совместной проверке "Росгосстраха"

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Банк России получил от МВД предложение по совместной проверке "Росгосстраха" и прорабатывает вопрос целесообразности ее проведения, сообщил журналистам зампред ЦБ Владимир Чистюхин.

"Да, такое предложение поступило в Центральный банк", - сказал Чистюхин.

"Мы сейчас этот вопрос прорабатываем и с точки зрения сутевой. Почему? Потому что в банке "Открытие" долгое время работала временная администрация, которая, конечно же, смотрела все бизнес-процессы и дочернего общества ПАО "Росгосстрах". С этой точки зрения мы должны для себя принять решение, есть ли необходимость с коллегами из МВД проводить проверку или можно просто воспользоваться всеми документами и знаниями, которые сегодня есть у ЦБ", - пояснил зампред.

Он добавил, что сегодня законодательство не предусматривает формат совместных проверок.

Банк "ФК Открытие" и входящие в его группу активы, среди которых "Росгосстрах", с августа прошлого года проходят процедуру санации через контролируемый ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. Представители руководства ЦБ заявляли, что покупка "Росгосстраха", в числе прочих причин, стала катализатором ухудшения ситуации в банке "Открытие". Чистый убыток "Росгосстраха" по МСФО в 2016 году вырос более чем в 7 раз и составил 33,3 миллиарда рублей.