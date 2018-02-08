ЦБ приостановил допэмиссию НПФ "Будущее"

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Банк России приостановил допэмиссию обыкновенных акций негосударственного пенсионного фонда "Будущее", говорится в сообщении регулятора.

НПФ "Будущее" планирует разместить по закрытой подписке в пользу ФГ "Будущее" дополнительные 9,5 тысячи обыкновенных акций. Максимальная цена пакета - 950 миллионов рублей.

Приостановка допэмиссии является техническим моментом в рамках стандартной процедуры регистрации Банком России отчета об итогах выпуска, объяснили РИА Новости в пресс-службе ФГ "Будущее".

"Допэмиссия фонда размещена, часть акций выкуплена, отчет об итогах выпуска подан в ЦБ РФ", - говорится в сообщении.

Увеличение капитала НПФ "Будущее" предусмотрено стратегией НПФ и является частью запланированного финансирования фонда, отметили в ФГ "Будущее".