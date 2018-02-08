МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. В четверг вышел из печати "Вестник Банка России" № 10 /1964/.

В "Вестнике..." опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

- приказ № 256н/4672-У от 27.12.2017 "О внесении изменений в Положение Министерства финансов Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от 12 ноября 2008 г. № 127н/328-П "О порядке завершения в текущем финансовом году операций по счетам федерального бюджета, открытым в подразделениях Банка России и кредитных организациях /филиалах/" и признании утратившими силу отдельных положений приказов Министерства финансов Российской Федерации и Центрального банка Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. № 134н/3156-У и от 25 декабря 2014 г. № 169н/3507-У";

- приказ № ОД-222 от 31.01.2018 "О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 22 декабря 2017 года № ОД-3611";

- приказ № ОД-223 от 31.01.2018 "О внесении изменений в приложение 1 к приказу Банка России от 28 июля 2017 года № ОД-2140";

- приказ № ОД-230 от 1.02.2018 "Об отзыве лицензий на осуществление страхования страхового акционерного общества "ЮЖУРАЛЖАСО";

- приказ № ОД-232 от 1.02.2018 "О внесении изменений в приказ Банка России от 19.01.2018 № ОД-92";

- приказ № ОД-236 от 1.02.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 29.08.2017 № ОД-2472";

- приказ № ОД-240 от 2.02.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации "ПартнерКапиталБанк" /Акционерное общество/ "ПартнерКапиталБанк" /АО/ /г. Москва/";

- приказ № ОД-241 от 2.02.2018 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией "ПартнерКапиталБанк" /Акционерное общество/ "ПартнерКапиталБанк" /АО/ /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

- приказ № ОД-242 от 2.02.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк" ООО "РКБ" /г. Москва/";

- приказ № ОД-243 от 2.02.2018 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Общество с ограниченной ответственностью "Расчетно-Кредитный Банк" ООО "РКБ" /г. Москва/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

- приказ № ОД-247 от 2.02.2018 "О внесении изменения в приложение 1 к приказу Банка России от 20 сентября 2017 года № ОД-2724";

- приказ № ОД-280 от 6.02.2018 "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Сибирский банк реконструкции и развития /общество с ограниченной ответственностью/ Банк СБРР /ООО/ /г. Тюмень/";

- приказ № ОД-281 от 6.02.2018 "О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Сибирский банк реконструкции и развития /общество с ограниченной ответственностью/ Банк СБРР /ООО/ /г. Тюмень/ в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций";

- приказ № ОД-282 от 6.02.2018 "О внесении изменений в приложение к приказу Банка России от 12 декабря 2017 года № ОД-3474";

- информационное письмо о применении нормативного акта Банка России № ИН-016-41/5 от 30.01.2018;

- информационное письмо о применении мер к микрофинансовым организациям № ИН-015-44/6 от 2.02.2018.

В "Вестнике…" опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщения об исключении ОАО "Комбанк "Прикамье", ОАО КБ "Сибконтакт", АБ "СНБ" /ЗАО/ из реестра банков – участников системы обязательного страхования вкладов.