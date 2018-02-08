АСВ: Выплаты вкладчикам банка РКБ начнутся 15 февраля через Россельхозбанк

МОСКВА, 8 фев - ПРАЙМ. Выплаты вкладчикам лишившегося лицензии московского "Расчетно-кредитного банка" (РКБ) начнутся 15 февраля, их осуществит Россельхозбанк, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в четверг.

Банк России отозвал лицензию у РКБ 2 февраля. Как отмечал регулятор, вследствие неэффективности функционировавшей в банке системы внутреннего контроля допускались многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные в том числе с неисполнением обязанности по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также представлению в уполномоченный орган достоверной информации. 100% капитала банка через ООО "Юг-Нефтепродукт" контролирует Батыр Агаев.

"АО "Россельхозбанк" стало победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения по вкладам вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации ООО "РКБ". Прием заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения по вкладам вкладчикам кредитной организации ООО "РКБ" начнутся 15 февраля 2018 года", — говорится в сообщении.

В начале февраля начальник аналитического управления банка "БКФ" Максим Осадчий сообщал РИА Новости, что АСВ может выплатить вкладчикам банка около 2,9 миллиарда рублей.

По величине активов, согласно данным ЦБ, РКБ на 1 января занимал 184-е место в банковской системе РФ.