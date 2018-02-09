Футболист Месси стал лицом Альфа-банка на 2018 год

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" и аргентинской сборной Лионель Месси стал лицом российского Альфа-банка на 2018 год, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на комментатора Нобеля Арустамяна и представителя банка.

"Ну что, Месси стал еще ближе к России. Теперь он лицо Альфа-Банк на 2018 год", - написал в своем микроблоге в Twitter Арустамян.

В прошлом году Месси занял третью строчку рейтинга самых высокооплачиваемых спортсменов мира по версии журнала Forbes: его годовой доход оценивается в $80 млн. Из этих денег них $27 млн, по данным журнала, спортсмен заработал на рекламных контрактах.

Отметим, что ранее Альфа-банк получил статус "официального европейского банка чемпионата мира", который пройдет в России.

РБК в свою очередь пишет, что на 2018 год Альфа-банк также подписал контракт с российским журналистом Юрием Дудем.