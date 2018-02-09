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Страховщик AIG в 2017 г увеличил чистый убыток в 7 раз


Компании / Финансы

МОСКВА, 9 фев - ПРАЙМ. Чистый убыток американской страховой компании American International Group Inc (AIG) по итогам 2017 года составил 6,084 миллиарда долларов, что в 7,2 раза больше показателя прошлого года, говорится в ее отчетности.

Чистый разводненный убыток на акцию составил 6,54 доллара против 0,78 доллара годом ранее. Скорректированная прибыль после вычета налогов составила 2,231 миллиарда долларов, увеличившись в 5,5 раза в годовом выражении.

По итогам четвертого квартала убыток компании вырос в 2,2 раза, до 6,66 миллиарда долларов. Чистый разводненный убыток на акцию за три отчетных месяца составил 7,33 доллара против убытка в 2,96 доллара годом ранее. При этом за квартал компания получила скорректированную прибыль после вычета налогов в 526 миллионов долларов против убытка в 2,787 миллиарда долларов 2016 году.

Результаты за квартал включают выплату в 6,7 миллиарда долларов, связанную с принятием в США налоговой реформы в конце прошлого года. При этом на квартальные результаты также значительно повлияли выплаты, связанные со стихийными бедствиями, наибольшая их часть (572 миллиона долларов) приходится на недавние пожары в Калифорнии.

AIG - один из международных лидеров на рынке страхования, основана в 1919 году. Обслуживает клиентов в более чем 100 странах по всему миру. На российском рынке осуществляет операции уже более 20 лет.

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